Предварительно, до 7 вечера, сообщили в администрации, ссылаясь на данные Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Городским заводам, которые являются источниками выбросов, рекомендован режим регулирования этих выбросов №1.
Сегодня в город придет Скандинавский антициклон, установится малооблачная и маловетреная погода, которая способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. При этом температурный фон окажется на 5-10 градусов ниже климатической нормы.
С 1 марта в салонах официальных дилеров появятся седаны LADA Granta City.
Школьников будут возить на концерты, экскурсии и на другие мероприятия
В списке 17 гостиниц, отелей и хостелов.
47-летний житель Октябрьска осуществлял незаконный вылов рыбы.
Теперь он составляет 20 221 рубль
Не дожидаясь строительства, активисты организовали петицию в интернете
Несчастный случай произошел в районе сортировочного узла рядом со светофором