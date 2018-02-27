Предварительно, до 7 вечера, сообщили в администрации, ссылаясь на данные Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Городским заводам, которые являются источниками выбросов, рекомендован режим регулирования этих выбросов №1.

Сегодня в город придет Скандинавский антициклон, установится малооблачная и маловетреная погода, которая способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. При этом температурный фон окажется на 5-10 градусов ниже климатической нормы.