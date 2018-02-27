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27 февраля 2018
07:21:57

В Тольятти сегодня действуют метеоусловия высокого загрязнения

Предварительно, до 7 вечера, сообщили в администрации, ссылаясь на данные Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Городским заводам, которые являются источниками выбросов, рекомендован  режим регулирования этих выбросов №1.

Сегодня в город придет Скандинавский антициклон, установится малооблачная и маловетреная погода, которая способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. При этом температурный фон окажется на 5-10 градусов ниже климатической нормы.




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