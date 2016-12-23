Температура воздуха поднимется до -3-8 градусов, прогнозируют синоптики.

В мэрии, между тем, рассказали, кто, как и когда должен чистить дороги. Их сначала обрабатывают специальной противогололедной смесью, а когда толщина снега достигает 8-ми сантиметров, расчищают с помощью техники, говорят в горадминистрации. За движением машин спецтехники жители города могут следить онлайн. ПОДРОБНЕЕ

Согласно контракту, обеспечить свободное перемещение транспорта по магистралям подрядчик – компания «ЭкоСфера» - обязан через 8 часов после окончания снегопада. Полностью расчищены дороги должны быть в течение 3 суток.

Качество уборки снега в Тольятти отследят работники прокуратуры. Такое поручение дал своим сотрудникам прокурор Самарской области Константин Букреев. Такие проверки пройдут по всей губернии.