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23 декабря 2016
08:39:54

В Тольятти сегодня, да и на выходных, снова будет снежно

Температура воздуха поднимется до -3-8 градусов, прогнозируют синоптики.

В мэрии, между тем, рассказали, кто, как и когда должен чистить дороги. Их сначала обрабатывают специальной противогололедной смесью, а когда толщина снега достигает 8-ми сантиметров, расчищают с помощью техники, говорят в горадминистрации. За движением машин спецтехники жители города могут следить онлайн. ПОДРОБНЕЕ

Согласно контракту, обеспечить свободное перемещение транспорта по магистралям подрядчик – компания «ЭкоСфера» - обязан через 8 часов после окончания снегопада. Полностью расчищены дороги должны быть в течение 3 суток.

Качество уборки снега в Тольятти отследят работники  прокуратуры. Такое поручение дал своим сотрудникам прокурор Самарской области Константин Букреев. Такие проверки пройдут по всей губернии.




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