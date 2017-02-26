Накануне на акватории Куйбышевского водохранилища состоялся самый массовый на планете старт на кайтах. Это был предпоследний день Чемпионата мира WISSA и первый день фестиваля "Жигулевское море". И участники, и гости праздника стали свидетелями самых захватывающих безумств марафонцев – SNOWMANов и фристайлеров на фоне фейерверков, пообнимались с собаками –хаски и маламутами. Также в эту субботу состоялись «Семейные старты».
Сегодня праздник активного зимнего отдыха завершается. В последний день всех желающих все также ждут на набережной 6 квартала. Как говорят организаторы, приходите к 11 утра и «мы продолжим плавить лед». Ниже программа сегодняшнего дня.
Фото SNOWKITERUSSIA
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