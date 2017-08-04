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04 августа 2017
08:47:45

В Тольятти сдан первый участок магистрали, который отремонтировали в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

Речь идет о Фабричном проезде.

Специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта совместно с представителями «Центра организации дорожного движения» и общественных советов оценили качество выполненных работ. В ходе приемки было отмечено высокое качество асфальтового покрытия.

«Щебеночно-мастичный асфальтобетон является современным инновационным материалом. Он более долговечный, лучше выдерживает низкие температуры, устойчив к образованию трещин и деформаций при жаркой погоде», заявил заместитель начальника отдела подготовки строительства Федерального дорожного агентства «Поволжуправтодор» Павел Щеглов.

Комиссия положительно оценила качество дорожных работ. Внутренний акт приемки был подписан.




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