Речь идет о Фабричном проезде.

Специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта совместно с представителями «Центра организации дорожного движения» и общественных советов оценили качество выполненных работ. В ходе приемки было отмечено высокое качество асфальтового покрытия.

«Щебеночно-мастичный асфальтобетон является современным инновационным материалом. Он более долговечный, лучше выдерживает низкие температуры, устойчив к образованию трещин и деформаций при жаркой погоде», заявил заместитель начальника отдела подготовки строительства Федерального дорожного агентства «Поволжуправтодор» Павел Щеглов.

Комиссия положительно оценила качество дорожных работ. Внутренний акт приемки был подписан.