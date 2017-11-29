ДТП произошло на улице Строителей в Тимофеевке накануне, наезд совершил водитель автомобиля «GEELY». Как сообщили в ГИБДД Ставропольского района, школьник был доставлен бригадой скорой помощи в детскую больницу №1 с диагнозом «ушиб левого коленного сустава». Назначено амбулаторное лечение.
Только за 10 месяцев этого года на территории района зарегистрировано 19 аварий, в которых 28 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. В основном дети пострадали как пассажиры, и вина полностью лежит на водителях транспортных средств.
Но в ДТП, которое произошло в Тимофеевке, по предварительным данным, виноват несовершеннолетний пешеход. Он перебегал проезжую часть в неположенном месте.
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