ДТП произошло на улице Строителей в Тимофеевке накануне, наезд совершил водитель автомобиля «GEELY». Как сообщили в ГИБДД Ставропольского района, школьник был доставлен бригадой скорой помощи в детскую больницу №1 с диагнозом «ушиб левого коленного сустава». Назначено амбулаторное лечение.

Только за 10 месяцев этого года на территории района зарегистрировано 19 аварий, в которых 28 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. В основном дети пострадали как пассажиры, и вина полностью лежит на водителях транспортных средств.

Но в ДТП, которое произошло в Тимофеевке, по предварительным данным, виноват несовершеннолетний пешеход. Он перебегал проезжую часть в неположенном месте.