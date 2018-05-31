слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
31 мая 2018
07:37:44

В Тольятти сбили женщину, которая шла на «красный»

ДТП произошло накануне на перекрестке улицы Ленина и бульвара 50 лет Октября.  Наезд совершил водитель автомобиля «Ниссан Тиида» при повороте налево на зеленый сигнал светофора.

Женщина получила травмы, и прибывшая на место скорая увезла ее в больницу. Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД.




Последние новости Тольятти

31 мая
13:16
Улицу К.Маркса в Тольятти украсили цветами

Это сделали студенты ТГУ.

31 мая
12:58
В Самарской области нашли сайт, который продавал фальшивые дипломы

Об этом сообщили в региональной прокуратуре

31 мая
12:55
Жительница Нью-Йорка сорвала джекпот в размере 5 млн долларов

До этого она выиграла в лотерею 30 долларов и потратила их на ещё один билет

31 мая
12:50
Вчерашний шторм в Самарской области может повториться

Расслабляться не стоит.

31 мая
12:41
В Самарской области автоледи на иномарке съехала в кювет и перевернулась

 ДТП произошло накануне Сызранском районе

31 мая
12:13
Самарская школьница завтра выступит на Красной площади

Она - суперфиналист конкурса чтецов «Живая классика».

31 мая
11:35
Бензин в Тольятти дорожает, картофель дешевеет

 Это данные оперативного мониторинга цен на продовольственные товары


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+