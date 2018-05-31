ДТП произошло накануне на перекрестке улицы Ленина и бульвара 50 лет Октября. Наезд совершил водитель автомобиля «Ниссан Тиида» при повороте налево на зеленый сигнал светофора.
Женщина получила травмы, и прибывшая на место скорая увезла ее в больницу. Сейчас в обстоятельствах этой аварии разбираются инспекторы ГИБДД.
Это сделали студенты ТГУ.
Об этом сообщили в региональной прокуратуре
До этого она выиграла в лотерею 30 долларов и потратила их на ещё один билет
Расслабляться не стоит.
ДТП произошло накануне Сызранском районе
Она - суперфиналист конкурса чтецов «Живая классика».
Это данные оперативного мониторинга цен на продовольственные товары