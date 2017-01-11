С травмой живота госпитализирован старший из братьев – ему 13 лет. Инцидент произошел накануне вечером на бульваре Ленина. За рулем Вазовской легковушки находился 28-летний водитель. Отмечается, что дети переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
В настоящее время по данному факту собирается проверочный материал, в случае установления вины несовершеннолетнего будет проведено обследование образовательного учреждения, где он обучается, кроме этого, материал будет направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер к подростку и его законным представителям, рассказали в ГИБДД.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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