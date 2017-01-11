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11 января 2017
14:54:11

В Тольятти сбили двух мальчиков, возвращающихся домой из детского сада в сопровождении воспитателя

С травмой живота госпитализирован старший из братьев – ему 13 лет. Инцидент произошел накануне вечером на бульваре Ленина. За рулем Вазовской легковушки находился 28-летний водитель. Отмечается, что дети переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В настоящее время по данному факту собирается проверочный материал, в случае установления вины несовершеннолетнего будет проведено обследование  образовательного учреждения, где он обучается, кроме этого, материал будет направлен на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних  для принятия мер к подростку и его законным представителям, рассказали в ГИБДД.




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