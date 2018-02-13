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13 февраля 2018
10:23:23

В Тольятти сбили 12-летнего школьника

Мальчик переходил внутриквартальную дорогу на бульваре Королева по пути в школу. Наезд совершил 37-летний водитель Приоры, рассказали в ГИБДД Тольятти. В результате ребенок получил многочисленные ушибы лица.

ДТП произошло утром, когда было темно, поэтому Госавтоинспекция еще раз напоминает горожанам о необходимости использования светоотражателей. Большинство аварий с участием пешеходов происходит в темное время суток.

Видимость для водителя снижается еще и при неблагоприятных погодных условиях. На дорогах Тольятти в этом году получили травмы 42 пешехода, из которых 8 - это несовершеннолетние в возрасте до 16 лет.

Фото: ГИБДД Тольятти




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