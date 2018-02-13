Мальчик переходил внутриквартальную дорогу на бульваре Королева по пути в школу. Наезд совершил 37-летний водитель Приоры, рассказали в ГИБДД Тольятти. В результате ребенок получил многочисленные ушибы лица.
ДТП произошло утром, когда было темно, поэтому Госавтоинспекция еще раз напоминает горожанам о необходимости использования светоотражателей. Большинство аварий с участием пешеходов происходит в темное время суток.
Видимость для водителя снижается еще и при неблагоприятных погодных условиях. На дорогах Тольятти в этом году получили травмы 42 пешехода, из которых 8 - это несовершеннолетние в возрасте до 16 лет.
Фото: ГИБДД Тольятти
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