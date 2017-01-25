Североатлантический циклон, принесший в город облачную погоду и новую порцию снега, сегодня-завтра начнет вытеснять холодный воздух с районов Арктики. Синоптики ожидают значительное понижение температуры воздуха.

Причем, по их расчетам, произойдет это довольно быстро. Если сегодня прогнозируемая температура составит -3-8 градусов, то завтра уже -11-16. И это днем, ночью столбики термометров могут опуститься до отметки 24 градуса со знаком минус.

Вся следующая неделя ожидается морозной.