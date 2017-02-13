Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2017» собрала в лесу Автозаводского района свыше 6,5 тысяч человек. Участие в мероприятии приняли и взрослые, и дети. Победителей гонки награждал руководитель управления физической культуры и спорта мэрии Александр Герунов.
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