Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2017» собрала в лесу Автозаводского района свыше 6,5 тысяч человек. Участие в мероприятии приняли и взрослые, и дети. Победителей гонки награждал руководитель управления физической культуры и спорта мэрии Александр Герунов.