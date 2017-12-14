В сопровождении нашего градоначальника Сергея Анташева и.о. губернатора посетит объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», Поволжский православный институт, детский технопарк «Кванториум-63». Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
Кроме того, запланирована встреча Дмитрия Азарова с представителями компании «Евроальянс», которая намерена строить ТЦ «Лента» на площадке возле МАУ ДКиТ.
А вечером, как уже сообщала наша радиостанция, в эфире местных телеканалов губернатор ответит на вопросы жителей.
Не секрет, что некоторые не совсем сознательные граждане предпочитают в канун Нового года пойти и срубить праздничную елку или сосну в лесном массиве
ДТП произошло в Кинельском районе губернии около 7 утра (фото)
Об этом сообщила пресс-служба университета.
По счастливому стечению обстоятельств концепция мероприятия этого года совпала со стартом Десятилетия детства, объявленного президентом
На Играх в Корее выступит студентка Поволжского государственного университета сервиса, лыжница Ольга Кучерук
Церемония вручения городской премии за достижения в парусном спорте состоится в субботу
Основные соревновательные баталии в манежной части «Олимпа» будут проходить 16 и 17 декабря.