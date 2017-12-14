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14 декабря 2017
09:58:02

В Тольятти с рабочим визитом прибыл глава Самарской области Дмитрий Азаров

В сопровождении нашего градоначальника Сергея Анташева и.о. губернатора посетит объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды», Поволжский православный институт, детский технопарк «Кванториум-63». Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

Кроме того, запланирована встреча Дмитрия Азарова с представителями компании «Евроальянс», которая намерена строить ТЦ «Лента» на площадке возле МАУ ДКиТ.

А вечером, как уже сообщала наша радиостанция, в эфире местных телеканалов губернатор ответит на вопросы жителей.




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