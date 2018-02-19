Как рассказали в администрации, безнадзорными считаются кошки и собаки, которые находятся в общественных местах без сопровождения людей. Даже породистые домашние питомцы, с ошейниками и номерными знаками, не застрахованы от того, чтобы попасть в приют. Исключение составляют лишь случаи, когда животное ждет хозяина на привязи около каких-либо зданий.

Прежде всего, в поле зрения специалистов попадают агрессивные собаки и кошки с подозрением на бешенство или другие заразные болезни. Отлов осуществляется с использованием специальных технических приспособлений, которые не причиняют вред здоровью животных.

Не менее 10 дней животные находятся в карантинном отделении приюта, где они содержатся в крытых вольерах и клетках. Зверей осматривают, вакцинируют и стерилизуют. Здесь же проводится эвтаназия по ветеринарным показаниям. Исходя из практики, процедуре подвергаются порядка 40% отловленных животных - нежизнеспособные, агрессивные, а также больные бешенством или другими заразными болезнями, общими для человека и зверей.

Что касается остальных собак и кошек, то если за время пребывания в приюте для них не находится хозяин, они возвращаются в город. При этом каждое выпущенное обезвреженное животное должно иметь идентификационную метку - своеобразную гарантию того, что оно не причинит вред здоровью жителей.

Добавим, что по данным территориального отдела Роспотребнадзора в 2017 году в Тольятти зарегистрировано 1912 случаев укусов животных, что на 12% выше, чем в 2016 году.