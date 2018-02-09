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09 февраля 2018
08:12:20

В Тольятти решили поддержать российских олимпийцев

Завтра, 10 февраля, в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» пройдет благотворительная акция «Россия в моем сердце», в рамках которой состоится мини-турнир среди любительских команд по хоккею.

Победитель померяется силами с «Ладой». Свидетелями спортивного события могут стать все желающие - вход на мероприятие свободный. В промежутке между отборочными играми и финалом в фойе будет организована автограф-сессия с членами команды и ее талисманом Филином.

Кроме того, запланировано выступление городских команд по чирлидингу и синхронному фигурному катанию. Афиша на нашем сайте.

 

Фото http://tgl-sport.ru/




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