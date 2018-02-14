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14 февраля 2018
10:50:28

В Тольятти решили открыть центр судебно-медицинской экспертизы

В Самарской области подписано концессионное соглашение между Правительством Самарской области и победителем конкурса – обществом с ограниченной ответственностью «МКС». Объектом соглашения стало нежилое здание в Комсомольском районе города по адресу:  ул. Телеграфная, д. 34.

Ориентировочный объем инвестиций должен составить не менее 200 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения - 30 лет. Центр судебно-медицинской экспертизы должен быть спроектирован и оснащен движимым имуществом через три года со дня заключения договора аренды земельного участка.

Концессионным соглашением предусматривается проведение судебно-медицинской экспертизы трупов, потерпевших, обвиняемых и других лиц, медико-криминалистических, судебно-гистологических и судебно-химических экспертиз.

Как отметил глава регионального минэкономразвития Александр Кобенко: «Региональное здравоохранение уже сегодня нуждается в современных объектах судебно-медицинской экспертизы. Радует тот факт, что именно Самарская область станет пилотным регионом в России по созданию такого объекта. Выражаю надежду на плодотворное сотрудничество с ООО «МКС». Правительство Самарской области в свою очередь будет оказывать всю необходимую консультационную поддержку и сопровождение проекта в рамках подписанного соглашения».




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