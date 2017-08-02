Tltgorod ссылается на заявление Сергея Анташева.

Градоначальник пояснил, что это объединяющее событие, поэтому надо объединиться. 9 мая в Тольятти мероприятия проходят в одно время, и люди разрываются, не зная, куда идти.

«Поэтому мы будем это делать в рамках единого мероприятия в городе», отметил Анташев. Он также рассказал, что после парада будет некоторое время, чтобы люди переместились к месту проведения «Бессмертного полка». Но что это за место, глава города не уточнил.

Напомним, в этом году в Тольятти было организовано сразу 3 шествия: самое масштабное - в Автозаводском районе , а также в микрорайонах Поволжский и Шлюзовой. В городе был поставлен рекорд по количеству участников – как считает один из организаторов «Бессмертного полка» в Тольятти Аркадий Эстрин, общее количество человек в составе колонны только в Автозаводском районе превысило 25 тысяч человек.