Об этом рассказали в ГИБДД города. Наезд совершил 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан». Это произошло в районе дома № 4 по ул. Тополиной.

Девочка 11 лет переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы, и врачи приняли решение о госпитализации.

В Госавтоинспекции еще раз призывают водителей: приближаясь к пешеходным переходам, особенно вблизи образовательных учреждений, снижайте скорость, будьте внимательны на дороге, особое внимание обратите на движение в жилых зонах.