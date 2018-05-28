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28 мая 2018
10:51:14

В Тольятти ребенок пострадал на пешеходном переходе

Об этом рассказали в ГИБДД города. Наезд совершил 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан». Это произошло в районе дома № 4 по ул. Тополиной.

Девочка 11 лет  переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы, и врачи приняли решение о госпитализации.

В Госавтоинспекции еще раз призывают водителей:  приближаясь к пешеходным переходам, особенно вблизи образовательных учреждений, снижайте скорость, будьте внимательны на дороге, особое внимание обратите на движение в жилых зонах.




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