Об этом рассказали в ГИБДД города. Наезд совершил 58-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан». Это произошло в районе дома № 4 по ул. Тополиной.
Девочка 11 лет переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она получила травмы, и врачи приняли решение о госпитализации.
В Госавтоинспекции еще раз призывают водителей: приближаясь к пешеходным переходам, особенно вблизи образовательных учреждений, снижайте скорость, будьте внимательны на дороге, особое внимание обратите на движение в жилых зонах.
Об этом сообщили в региональном правительстве
Любители покрутить педали смогут прокатиться с ветерком по ухабам проселочных дорог на фоне великолепных пейзажей
Но кучи мусора вырастают как из-под земли
Это случилось сегодня около 7 утра в районе дома № 3/55 по ул. Высоковольтной.
Об этом говорят в городской администрации
Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев
С сегодняшнего дня он переходит на летнее расписание