Таковы данные департамента образованияадминистрации на утро сегодняшнего дня. И хотя полностью закрыта на карантин по-прежнему только одна школа – 85-я, увеличилось число отдельных классов, где педагоги были вынуждены прервать учебный процесс из-за того, что 20% и более учеников перестали посещать занятия по болезни.

Накануне таких школ было 4 - №№ 16, 43, 66, 69. Сегодня к ним добавились еще три –№№ 21, 60 и «Гимназия № 9». В общей сложности выпали из учебного процесса 6463 ученика. И еще 1416 заболевших детишек - это дошколята. Из-за их болезней закрыты несколько групп в детских садах Тольятти.