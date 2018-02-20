Как рассказал заместитель главы города по градостроительству и имуществу Виктор Андреянов, на рассмотрение были представлены три варианта эскизных проектов, которые имели похожие планировочные структуры и функциональное зонирование. Но за основу члены градсовета рекомендовали взять вариант, подготовленный ООО ПСК «Волга», как наиболее реалистичный. Что касается других вариантов, то лучшие наработки из них предложено учесть в дальнейшей работе.



Напомним, реконструкция набережной Автозаводского района будет проводиться на средства, выделяемые федеральным и областным бюджетами в рамках плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.



Общая стоимость работ утверждена председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым еще в 2016 году и останется неизменной вне зависимости от того, какие именно идеи будут предложены к реализации в проекте. Предполагается, что все работы по реконструкции должны завершиться в 2020 году.



Концепция благоустройства предлагает создание ландшафтного террасного парка, определяемого тремя принципами: повышение доступности; создание функциональной среды и формирование инфраструктуры для занятий спортом.



ООО ПСК «Волга» предложило для повышения доступности развития транспортного сообщения на территории набережной существующий транспортный проезд, идущий параллельно пешеходной части, перенести выше по примыкающему склону. Таким образом образуются два независимых уровня набережной: нижний пешеходный и верхний транспортный. По транспортному уровню 8 квартала предлагается организовать проезд общественного транспорта с конечной остановкой у восточного пляжа. Для связи между уровнями можно использовать существующие лестничные переходы.



Что касается создания функциональной среды, то основное внимание проекта решено уделить развитию центральной части набережной и улучшению ее связи с западным пляжем. В центральной зоне предполагается разместить основные функции, притягивающие наибольшее количество посетителей: места общественного питания, пункты проката, смотровые площадки, туалеты и детские площадки.

Центром зоны должен стать большой амфитеатр как место проведения городских мероприятий и концертов. Променад вдоль набережной, как прямая связь между пляжами, станет наиболее активным местом концентрации пешеходов и, как следствие, уличной торговли – временных киосков и павильонов. Площадки для организации точек торговли и общепита также предусматриваются по месту расположения всех лестничных переходов между транспортным и пешеходным уровнями.



Для организации занятий спортом выделяется зона, размещаемая на месте существующих недостроенных сооружений между лодочной стоянкой и причальным пирсом 8 квартала. В спортивной зоне можно разместить уличные тренажеры, несколько универсальных спортивных площадок, а также площадки для занятий гимнастикой и йогой.



Видение ООО ПСК «Волга» таково: по отношению к променаду набережной спортивная зона будет выдаваться в сторону Волги на 42м и иметь собственную пешеходную прогулочную часть. В непосредственной близости от спортивной зоны располагается проектируемая остановка общественного транспорта. Связь между променадом набережной и спортивной зоной можно осуществить через вновь устраиваемый пешеходный мост, а вдоль всей набережной создать велодорожку общей продолжительностью 3 км.