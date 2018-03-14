Жертвы – женщина 26 лет и 33-летний мужчина, уроженцы соседней республики. Их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в одной из квартир. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, провели осмотр места происшествия, опросили жильцов дома, изъяли необходимые вещественные доказательства, в том числе и предполагаемое орудие преступления – нож.

В ходе работы оперативники выяснили, что погибший распивал спиртные напитки в компании своего знакомого и его жены. Все они проживали в одной съемной квартире. Во время застолья между собутыльниками возникла ссора на почве ревности, и между мужчинами произошла потасовка. По имеющимся данным, в ходе ссоры приятель супругов нанес женщине ранение бедра, впоследствии она скончалась.

Затем, по предварительным данным, муж пострадавшей, увидев, как его жена истекает кровью, схватил со стола нож и причинил телесные повреждения своему оппоненту. Травмы оказались смертельными. Злоумышленника на месте происшествия задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело. По данным полицейских, 30-летний подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.