В этом деле полицейским Автограда оказали помощь коллеги из Казахстана. Весной 2017-го правоохранители получили два заявления от потерпевших, которые сообщили, что у них похищено имущество на сумму более миллиона рублей - это золотые изделия, денежные средства и дорогостоящие личные вещи.

Было установлено, что преступник проникал в квартиры путем подбора ключей к замку входной двери. По горячим следам задержать его не удалось, были возбуждены уголовные дела, начался розыск. В начале января 2018 года с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Тольятти связались казахстанские коллеги, тоже получившие ориентировку на злодея.

В поле зрения оперативников попал 32-летний мужчина, который недавно приехал из Тольятти. Злоумышленника «взяли» в момент квартирной кражи. Тольяттинские полицейские отправились в служебную командировку, где установили, что в соседней республике поймали того самого вора – совпали отпечатки пальцев.

В настоящий момент полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества и проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.