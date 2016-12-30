Все вопросы по работе пассажирского транспорта в Тольятти можно задать по телефону 54-46-60. Об этом сообщили в мэрии. Информацию или жалобу можно оставить на автоответчике, который работает круглосуточно.
В дневное время с 8:00 до 17:00 по другому номеру - 54-47-44 - специалист департамента дорожного хозяйства и транспорта не только ответит на вопросы, но также оформит претензию и разъяснит схему движения интересующего маршрута.
В горадминистрации также призывают горожан звонить, если водитель транспортного средства грубит пассажирам, ведет себя неправомерно или нарушает правила ПДД.
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