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30 декабря 2016
07:41:27

В Тольятти работает «горячая линия» по общественному транспорту

Все вопросы по работе пассажирского транспорта в Тольятти можно задать по телефону 54-46-60. Об этом сообщили в мэрии.  Информацию или жалобу можно оставить на автоответчике, который работает круглосуточно.

В дневное время с 8:00 до 17:00 по другому номеру - 54-47-44 - специалист департамента дорожного хозяйства и транспорта не только ответит на вопросы, но также оформит претензию и разъяснит схему движения интересующего маршрута.

В горадминистрации также призывают горожан звонить, если водитель транспортного средства грубит пассажирам, ведет себя неправомерно или нарушает правила ПДД.




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