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16 января 2018
07:19:06

В Тольятти пытались ввезти немецкий парфюм из Украины

Индивидуальный предприниматель предъявил к оформлению продукцию на тольяттинском таможенном посту: на 50 флаконах был товарный знак «WHY NOT». Он зарегистрирован и защищается на территории Российской Федерации, а правообладателем является фирма «Брокард Парфюмс Гмбх» из Берлина. Документов, подтверждающих передачу прав на объект интеллектуальной собственности от немецкой фирмы, мужчина не предоставил.

Таможенники приняли решение задержать товар, представителю  правообладателя в Москву были направлены письма, из ответа на которые следовало, что права на использование товарного знака ни украинскому изготовителю, ни импортеру не передавались, значит, ввозимый парфюм, скорее всего, контрафактный.

В своем письме компания также указала,  что возражает против выпуска и ввода выявленной парфюмерной продукции в гражданский оборот  и просит привлечь виновное лицо к ответственности, предусмотренной действующим законодательством. Таможня возбудила административное дело.

В начале января 2018 года Арбитражный суд Самарской области наказал предпринимателя штрафом в 10 тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного правонарушения.




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