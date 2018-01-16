Индивидуальный предприниматель предъявил к оформлению продукцию на тольяттинском таможенном посту: на 50 флаконах был товарный знак «WHY NOT». Он зарегистрирован и защищается на территории Российской Федерации, а правообладателем является фирма «Брокард Парфюмс Гмбх» из Берлина. Документов, подтверждающих передачу прав на объект интеллектуальной собственности от немецкой фирмы, мужчина не предоставил.

Таможенники приняли решение задержать товар, представителю правообладателя в Москву были направлены письма, из ответа на которые следовало, что права на использование товарного знака ни украинскому изготовителю, ни импортеру не передавались, значит, ввозимый парфюм, скорее всего, контрафактный.

В своем письме компания также указала, что возражает против выпуска и ввода выявленной парфюмерной продукции в гражданский оборот и просит привлечь виновное лицо к ответственности, предусмотренной действующим законодательством. Таможня возбудила административное дело.

В начале января 2018 года Арбитражный суд Самарской области наказал предпринимателя штрафом в 10 тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметом административного правонарушения.