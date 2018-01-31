Сотруднику службы пообещали 200 тысяч рублей за то, чтобы он прекратил исполнительное производство в отношении 48-летнего местного жителя. Сделка не состоялась, так как в процесс вмешались оперативники из отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями.
Они задержали посредника – 46-летнюю жительницу Автограда, которая должна была передать деньги. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.
Они решили, что в России вот-вот введут процедуру сдачи теоретического экзамена при замене прав
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального Минздрава
Сам виноват, говорят в ГИБДД, переходил проезжую часть в неустановленном месте
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