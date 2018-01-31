Сотруднику службы пообещали 200 тысяч рублей за то, чтобы он прекратил исполнительное производство в отношении 48-летнего местного жителя. Сделка не состоялась, так как в процесс вмешались оперативники из отдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями.

Они задержали посредника – 46-летнюю жительницу Автограда, которая должна была передать деньги. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.