Как стало известно, в департамент городского хозяйства поступают жалобы от жительницы Шлюзового. В ГСК-38 «Перекресток» охранники прикормили пса. Но его не держат на привязи, и собака ведет себя агрессивно, пытается нападать на проходящих мимо людей. Команде отловщиков безнадзорных животных, которые приехали по заявке, сердобольные охранники пса не отдали.
На переговоры с ними даже приходил участковый. Но на все увещевания типа «вы хоть собаку на привязь сажайте» у охранников один ответ – «пес к этому не привычен».
Кстати, ситуация не единичная. На Октябрьской, 42, находится заброшенный дом. Возле него тоже обитает собака, которую побаиваются люди. Но и тут отловщики не в силах принять меры. Хитрый пес прячется от них, а зайти на земельный участок, на котором располагается дом, «охотники за головами» не могут - это частная территория.
По словам Ирины Медведевой (управление природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства), не редки случаи, когда люди прикармливают уличных животных. «Пока кормит – это его собака, а когда наступает момент, что надо отвечать за действия животного – она уже не его», - говорит Ирина Александровна.
Оставлять ситуацию неразрешенной с собакой из ГСК «Перекресток» не собираются. Теперь уже из управления природопользования и охраны окружающей среды поедут на переговоры с охранниками, пишет TLTgorod.ru
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