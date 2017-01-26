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26 января 2017
14:42:29

В Тольятти пылает производственное здание

В настоящее время огнем охвачены складские помещения за зданием бизнес-парка "Прогресс".

По словам очевидцев, пожар начался примерно в 10.30 на 3 этаже фирмы по производству спальных матрацев, сообщает "Только что".

На локализацию огня брошено сразу несколько пожарных подразделений. Вследствие возможного возникновения взрыва и обрушения здания в 12.40 спасатели эвакуировали работников бизнес-парка "Прогресс". Некоторых сотрудников пришлось спасать через окно. Огнеборцы отметили, что ситуацию может усугубить находящийся в помещении газовый баллон.

По предварительной информации, загорание произошло во время работ электроинструментом. Есть пострадавшие. По состоянию на 13.15 локализовать пожар так и не удалось.

Фото: tolkochto.ru




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