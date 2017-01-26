В настоящее время огнем охвачены складские помещения за зданием бизнес-парка "Прогресс".
По словам очевидцев, пожар начался примерно в 10.30 на 3 этаже фирмы по производству спальных матрацев, сообщает "Только что".
На локализацию огня брошено сразу несколько пожарных подразделений. Вследствие возможного возникновения взрыва и обрушения здания в 12.40 спасатели эвакуировали работников бизнес-парка "Прогресс". Некоторых сотрудников пришлось спасать через окно. Огнеборцы отметили, что ситуацию может усугубить находящийся в помещении газовый баллон.
По предварительной информации, загорание произошло во время работ электроинструментом. Есть пострадавшие. По состоянию на 13.15 локализовать пожар так и не удалось.
Фото: tolkochto.ru
Спасатели напоминают, как избежать обморожения
Проект может быть реализован совместно с госкорпорацией «Ростех» и госкомпанией «Роснано».
Она стартует завтра, 27 января, в день снятия блокады Ленинграда
Половина из них сделали это добровольно, остальные были уволены
Ближайшие 7 лет он проведет в тюрьме
Инцидент произошел в квартире дома на проспекте Степана Разина
Одному из них 4 года, другому только год