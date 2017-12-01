Специалисты возьмут более сотни проб на 49 объектах, сообщили в администрации. По этим пробам они оценят коэффициент уплотнения асфальта, его водонасыщение, водостойкость и предел прочности в разных температурных условиях.

Если какие-то параметры не будут соответствовать нормативам, администрация примет меры в отношении подрядчика в соответствие с гарантийными обязательствами. Компания, которая займется лабораторными испытаниями асфальтового покрытия, должна определиться в ходе аукциона 18 декабря.