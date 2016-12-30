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30 декабря 2016
10:42:20

В Тольятти провели еще один масштабный «манекен-челендж»

Очередную интернет-инициативу поддержали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд». Охранник на входе двигался ровно секунду, пытаясь запретить съемку, затем все находящие внутри «полосатого» здания люди – сотрудники и посетители – застыли на три с лишним минуты.

Правда, не обошлось без «ляпов». Не все участники события успели замереть вовремя, но получилось все равно великолепно. Напомню, раньше свое не менее масштабное творение в рамках «манекен-челендж» опубликовал "Джи-Эм АВТОВАЗ".

А еще один манекен-челендж с участием порядка 300 человек собирается провести сегодня вечером клуб "Табуретка".

В Тольятти хотят провести самый массовый в России «Манекен челлендж»

Это новый интернет-флешмоб (англ. Mannequin Challenge, mannequin — манекен, challenge — вызов). Суть в том, что его участники, находясь в самых неожиданных местах, внезапно замирают в разных позах, как в детской игре «Море волнуется раз». Видео с людьми, изображающими манекены, затем выкладываются в интернет под хэштегом #MannequinChallenge. В Тольяттинском флешмобе ожидается участие более 300 человек, он может стать рекордным в России.

Принять участие в игре клуба ТаБуретКа и, собственно в самом флешмобе может каждый. Для этого необходимо зарегистрировать свою команду в группе ВКонтакте.

Событие состоится 30 ноября в 19:30 в зале MAISON  МТДЦ «Вега».

Более подробная информация о клубе ТаБуретКа и  участии в флешмобе: Александр Бычков 8-905-305-4840

Радио август: http://www.august.ru/news/-v-toljatti-hotjat-provesti-samyj-massovyj-maneken-chellendzh

 




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