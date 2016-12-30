Очередную интернет-инициативу поддержали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд». Охранник на входе двигался ровно секунду, пытаясь запретить съемку, затем все находящие внутри «полосатого» здания люди – сотрудники и посетители – застыли на три с лишним минуты.

Правда, не обошлось без «ляпов». Не все участники события успели замереть вовремя, но получилось все равно великолепно. Напомню, раньше свое не менее масштабное творение в рамках «манекен-челендж» опубликовал "Джи-Эм АВТОВАЗ ".

А еще один манекен-челендж с участием порядка 300 человек собирается провести сегодня вечером клуб "Табуретка".