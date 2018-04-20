Проверят на предмет их безопасности и отсутствие нарушений при установке, рассказали в администрации. Билборды должны соответствовать правилам и техническим нормам размещения. В первую очередь, фундамент конструкции должен быть заглублен в землю, а сами сооружения не могут размещаться на разделяющих проезжую часть газонах.

На практике на разных улицах города можно увидеть, что это требование рекламными компаниями игнорируется. В итоге, при сильном ветре создается угроза падения конструкций. После ревизии администрация города не исключает возможности обращения в суд, чтобы получить разрешение на демонтаж.