Вниманию горожан были представлены три эскиза, которые ранее рассматривались на градостроительном совете. Архитекторы, подготовившие их, внесли определенные улучшения по совету коллег.

В каждом варианте предлагалось сделать первый уровень набережной пешеходным, а на втором предусмотреть дорогу с общественными остановками и парковками. Оба уровня связать лестницами, которые были сделаны еще в 60-е годы, но, конечно, облагородить их. А в остальном был полный полет фантазии.

Одни предложили, как организовать доступность променада на первом уровне для инвалидов, другие продумали устройство искусственных бассейнов, чтобы люди купались в чистой, а не цветущей воде. Пешеходный мост, речпорт, различные амфитеатры, сухие фонтаны и прочее - интересных идей было представлено немало. Но не все из них получили поддержку.

На экране в малом зале ДКИТ присутствующие увидели три коротких фильма, каким удивительным и комфортным местом может стать набережная в Автозаводском районе.

Среди предложений, которые прозвучали на общественном обсуждении, чаще всего звучали такие: рекомендовать будущим разработчикам проекта реконструкции набережной по возможности предусмотреть использование существующих конструкций объекта и основных замыслов самых первых проектантов, запланировать мероприятия по берегоукреплению, учесть, что территория должна использоваться круглый год.

Члены градсовета рекомендовали взять за основу вариант, подготовленный ООО ПСК «Волга», как наиболее реалистичный, поскольку времени на разработку проекта осталось не столь уж много. Средства на строительство набережной должны выделить уже в 2019 году. Что касается других вариантов, то лучшие наработки из них предлагалось учесть в дальнейшей работе. Участники общественных обсуждений отметили, что все три варианта имеют сильные стороны, поэтому надо взять лучшее от всех и объединить в одну концепцию.

Врио главы департамента градостроительной деятельности Аркадий Шишкин сказал:

"Три команды представили свое концептуальное решение по благоустройству данной территории. Э то всего лишь предпроектные работы, идеи, показанные нам на большом экране. Еще нет проектной организации, ее выберут на конкурсе, нет технического задания. Но обсуждение эскизных вариантов позволит выработать предложения, которые в нем учтут".