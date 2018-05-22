Только за первые 2 часа инспекторы составили 7 административных материалов в отношении водителей, которые перевозили детей с нарушениями. За это предусмотрен штраф - 3 тысячи рублей.

Чтобы родители отчётливее представляли последствия халатного отношения к детской безопасности в автомобиле, полицейские рассказывали им о конкретных ДТП, в которых погибли или пострадали дети. Многие признались, что не задумывались об этой проблеме, надеясь на то, что их беда не коснётся.

В ГИБДД отметили, что в Тольятти с начала года травмы в авариях получили 20 юных пассажиров.