Только за первые 2 часа инспекторы составили 7 административных материалов в отношении водителей, которые перевозили детей с нарушениями. За это предусмотрен штраф - 3 тысячи рублей.
Чтобы родители отчётливее представляли последствия халатного отношения к детской безопасности в автомобиле, полицейские рассказывали им о конкретных ДТП, в которых погибли или пострадали дети. Многие признались, что не задумывались об этой проблеме, надеясь на то, что их беда не коснётся.
В ГИБДД отметили, что в Тольятти с начала года травмы в авариях получили 20 юных пассажиров.
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На днях здесь завершился капитальный ремонт
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Об этом рассказал глава Минтруда Максим Топилин
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