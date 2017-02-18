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18 февраля 2017
19:57:21

В Тольятти пропала девочка,ситуация критическая

Сигнал SOS распространяется в социальных сетях. В частности, в группе "Тольятти" Вконтакте. Поисками занимается и полиция.

Сообщается, что несоврешеннолетняя ушла из дома, оставив записку, и вот уже нескоько дней не выходит на связь.




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