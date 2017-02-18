Сигнал SOS распространяется в социальных сетях. В частности, в группе "Тольятти" Вконтакте. Поисками занимается и полиция.
Сообщается, что несоврешеннолетняя ушла из дома, оставив записку, и вот уже нескоько дней не выходит на связь.
Он был пассажиром грузовой газели, водитель которой виноват в этом ДТП
Акция прошла сегодня днем в Самаре (видео)
Об этом сообщает в своем блоге депутат Михаил Матвеев
Нападающий мадридского «Реала» и американская кинозвезда станут героями турецкой картины о беженцах.
Депутат Михаил Матвеев пригласил Меркушкина прийти и поговорить с обиженными гражданами.
Сегодня около 5 часов утра горела квартира в деревянном доме
Поиском занимаются волонтеры отряда "Лиза Алерт"