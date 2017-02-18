Сигнал SOS распространяется в социальных сетях. В частности, в группе "Тольятти" Вконтакте. Поисками занимается и полиция.

Сообщается, что несоврешеннолетняя ушла из дома, оставив записку, и вот уже нескоько дней не выходит на связь.