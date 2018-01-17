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17 января 2018
06:58:51

В Тольятти пропала 14-летняя девочка

Полиция объявила в розыск Макарьину Иоанну, которая 15 января 2018 года ушла из дома в Автозаводском районе и с тех пор там не появлялась. На связь подросток не выходит, о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые.

Была одета: серый пуховик, серая кофта, черные джинсы, черные полуботинки.

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