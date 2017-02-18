О нем нет никаких известий с 15 февраля. Поиском занимаются сотрудники полиции и волонтеры отряда "Лиза Алерт". Ориентировка на тольяттинца также размещена в социальных сетях. Если вы можете оказать активстам помощь, обращайтесь, все данные ниже.