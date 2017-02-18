О нем нет никаких известий с 15 февраля. Поиском занимаются сотрудники полиции и волонтеры отряда "Лиза Алерт". Ориентировка на тольяттинца также размещена в социальных сетях. Если вы можете оказать активстам помощь, обращайтесь, все данные ниже.
Об этом сообщает в своем блоге депутат Михаил Матвеев
Нападающий мадридского «Реала» и американская кинозвезда станут героями турецкой картины о беженцах.
Депутат Михаил Матвеев пригласил Меркушкина прийти и поговорить с обиженными гражданами.
Сегодня около 5 часов утра горела квартира в деревянном доме
Но ей на помощь пришли инспекторы ГИБДД
Самолет с хоккеистами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в поле
Проверка нагрянула как всегда неожиданно