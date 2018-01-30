Полиции ведет поиски 12-летнего Александра Кузнецова, который накануне в 2 часа дня ушел из школы №15 в Комсомольском районе, но домой так и не вернулся.
Приметы: рост низкий до 160 см., лицо овальное, худощавого телосложения, волосы прямые, светло русые, глаза светло голубые.
Одежда: куртка темно-серая с зеленными вставками цвета «Хаки», черные брюки, кроссовки сине-зеленые, черная шапка с козырьком.
С собой имеет рюкзак школьный болотно-зеленного цвета, сумка со сменной обувью синего цвета.
Ранее несовершеннолетний неоднократно уходил из дома.
Всем кому известно что-либо о месте нахождении разыскиваемого, просим сообщить по т.(8482) 61-97-23 или (8482) 93-47-02 (8482) 93-47-50.
Фото УМВД Тольятти
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