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30 января 2018
11:39:56

В Тольятти пропал мальчик

Полиции ведет поиски 12-летнего Александра Кузнецова, который накануне в 2 часа дня ушел из школы №15 в Комсомольском районе, но домой так и не вернулся.

Приметы: рост низкий до 160 см., лицо овальное, худощавого телосложения, волосы прямые, светло русые, глаза светло голубые.

Одежда: куртка темно-серая с зеленными вставками цвета «Хаки», черные брюки, кроссовки сине-зеленые, черная шапка с козырьком.

С собой имеет рюкзак школьный болотно-зеленного цвета, сумка со сменной обувью синего цвета.

Ранее несовершеннолетний неоднократно уходил из дома.

Всем кому известно что-либо о месте нахождении разыскиваемого, просим сообщить по т.(8482) 61-97-23 или (8482) 93-47-02 (8482) 93-47-50.

Фото УМВД Тольятти




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