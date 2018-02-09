Вячеслав Толстов 6 февраля ушел из из центра помощи детям «Единство», расположенного по адресу ул.Шлюзовая, 8, с тех о нем ничего неизвестно. Поиски мальчика ведут сотрудники полиции, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

На подростка составлена ориентировка с фотографией и приметами.