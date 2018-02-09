Вячеслав Толстов 6 февраля ушел из из центра помощи детям «Единство», расположенного по адресу ул.Шлюзовая, 8, с тех о нем ничего неизвестно. Поиски мальчика ведут сотрудники полиции, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
На подростка составлена ориентировка с фотографией и приметами.
На них болельщики смогут увидеть повторы важных моментов матча.
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Один из них украл 48 металлических листов с тепломагистрали на улице Индустриальной
Парень выдал себя сам – при виде автомобиля Росгвардии пытался скрыться
Вопрос строительства магистрали, соединяющей Автозаводский и Центральный районы, обсудили в администрации
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров
Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона