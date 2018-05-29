Традиционный турнир по силовому экстриму состоится в День России, 12 июня. Он будет иметь статус открытого личного Кубка Самарской области по силовому многоборью. Наблюдать за диковинным зрелищем можно будет, начиная с полудня, на спортивной площадке по ул. Офицерской, 2г, что находится в 18а квартале.

В нынешних состязаниях будут использованы уже знакомые, полюбившиеся зрителям и атлетам упражнения. Но есть и некоторые отличия от прежних игр. Так, в некоторых видах программы введен лимит времени – 60 секунд. Это повысит зрелищность и динамичность богатырских баталий, а, возможно, поможет некоторым участникам избежать опасных перегрузок. Начнется выяснение «стронгами» отношений, как и полагается, с богатырской разминки — подъема стального бревна весом 100 кг на количество раз по полному циклу в течение минуты.

Продолжится эта, своего рода, «Гераклиада» испытанием для настоящих колоссов — переносом на плечах на расстояние 20 метров богатырского коромысла массой 300 кг. В программе турнира сразу два упражнения с автомобилями. Первое – это «Домкрат» — подъем и удержание авто на время. Еще одно – «Бурлак» — тяга автомобиля «Газель» с пассажирами за буксировочный трос любым способом на дистанцию 10 метров. Между ними уместится «Богатырская прогулка» – перенос двух снарядов по 100 кг каждый в опущенных руках на 20 метров. Завершатся игры упражнением «Крест» — удержанием на время, на прямых руках двух пудовых гирь.

Среди участников этого испытания силы и выносливости много знакомых имен. Это тольяттинцы Павел Пересыпкин и Сергей Орлов, ветеран силового экстрима Владимир Налейкин из Сызрани, Рамиль Рамазанов из Кузнецка, Алексей Марков из Санкт-Петербурга, Максим Калинин из Саратова. Интерес вызывает участие двух дебютантов из Пензы — Павла Демидова и Владимира Бабушкина. Возможны дозаяки.

Непосредственный организатор и главный судья соревнований — координатор спортивных проектов СРОО «Русский узор», мастер спорта России Сергей Цветков отмечает, что эти соревнования силачей в Тольятти имеют уже достаточно богатую 11-летнюю историю. Кстати, сам Цветков был первым чемпионом «Богатырских игр». По словам организатора, победитель нынешнего Кубка Самарской области по силовому многоборью получит денежный приз 20000 рублей, второй призер – 15000, третий – 10000.

Фото: tgl-sport.ru