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16 мая 2018
07:32:47

В Тольятти пройдёт Открытый кубок города по стилевому каратэ

В субботу в спортивном комплексе «Акробат» (ул. Баныкина 22а) мероприятие соберёт около трёх сотен молодых спортсменов из различных тольяттинских клубов. Конкуренцию им составят также бойцы из Жигулёвска, Самары и Ставропольского района.

Соревнования по стилевому каратэ - это всегда яркое, динамичное и зрелищное мероприятие, которое понятно и увлекательно для зрителей. Соревноваться бойцы будут в двух дисциплинах - Косики каратэ и Фудокан каратэ-до.  Начало соревнований с 10.00, торжественное открытие в 13.00. Вход свободный.

Фото: АСМ Спортико




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