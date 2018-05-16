В субботу в спортивном комплексе «Акробат» (ул. Баныкина 22а) мероприятие соберёт около трёх сотен молодых спортсменов из различных тольяттинских клубов. Конкуренцию им составят также бойцы из Жигулёвска, Самары и Ставропольского района.
Соревнования по стилевому каратэ - это всегда яркое, динамичное и зрелищное мероприятие, которое понятно и увлекательно для зрителей. Соревноваться бойцы будут в двух дисциплинах - Косики каратэ и Фудокан каратэ-до. Начало соревнований с 10.00, торжественное открытие в 13.00. Вход свободный.
Фото: АСМ Спортико
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