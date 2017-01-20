Сдать нормативы могут все, кому уже исполнилось шесть лет. Ограничение есть только по здоровью - те, у кого специальная медицинская группа, на фестиваль не попадут, сообщили в мэрии. Основную группу организаторы пропускают без вопросов, а подготовительную - на основании заключения врача.
Комплекс ГТО разделен на 11 ступеней по возрасту и на три уровня сложности. Он включает в себя 58 тестов, которые проверяют быстроту, выносливость, силу, гибкость, ловкость и прикладные навыки. Фестиваль будет проходить с 12 по 22 февраля.
Чтобы сдать нормы ГТО, нужно:
- зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и получить индивидуальный УИН-номер;
- отправить заявку в Центр тестирования. Это нужно сделать не позднее 1 февраля;
- перед началом фестиваля посмотреть график выполнения нормативов на сайте Центра физической культуры и спорта;
- в день выполнения нормативов отдать главному судье пакет необходимых документов.
Индивидуальные или групповые заявки принимают в Центре тестирования: ул. Карла Маркса, 30; cfis-tlt@yandex.ru. В день сдачи нормативов нужно иметь с собой следующие документы:
- справка о допуске к выполнению нормативов ВФСК ГТО с указанием медицинской группы здоровья обучающегося для занятий физкультурой;
- именная заявка на прохождение тестирования ВФСК ГТО;
- две фотографии размером 3х4 см (на бумажном или электронном носителе);
- паспорт или свидетельство о рождении для тех, кому ещё не исполнилось 14. Оригинал приносить необязательно, достаточно взять с собой копию;
- личная карточка участника.
Подробнее узнать о ней можно в Центре тестирования.
Если норматив не сдан, попробовать еще раз можно через 14 дней. Телефон для справок: (8482) 28-10-80.
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