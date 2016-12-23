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23 декабря 2016
16:13:46

В Тольятти пройдет выставка пожарной техники

Как рассказали в пресс-службе МЧС, мероприятие состоится 26 декабря в 10:00 в честь празднования дня спасателя на базе 11 пожарно-спасательной части на ул. 40 лет Победы, 94.

 




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