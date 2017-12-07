Два дня в ТЦ «Аврора» будет проходить праздник рукоделия. Именно праздник, потому что только представлением своих работ мастерицы не ограничатся. Будут и мастер-классы, и беспроигрышная лотерея, и шикарная зимняя фотозона, и много чего еще увлекательного и интересного.
Проводит праздник клуб рукоделия «Мастерская чудес», потому и сама выставка носит столь же красивое и звучное название. В клубе — не один десяток мастериц, которые успешно освоили самые разные техники и направления: вышивку, вязание, валяние, пэчворк, мыловарение, квиллинг, декупаж, лепку, художественную роспись, шитье мягких игрушек, изготовление топиариев и ювелирных украшений.
Девушки даже успешно справляются с мужскими инструментами — лобзиком, циркулярной пилой, шлифовальной машинкой, паяльником, и воплощают в жизнь свои творческие фантазии, работая по дереву.
Это уже не первая выставка, проводимая клубом «Мастерская чудес». Грядущая же приурочена к наступающему Новому году, а потому здесь будет представлен широкий выбор подарков и новогодних сувениров - свыше двух тысяч самых разных работ, любовно созданных руками мастериц.
Выставка будет работать 9 декабря с 10 до 20 часов, 10 декабря – с 10 до 17 часов. Адрес ТЦ «Аврора»: ул. 70 лет Октября, д.3, второй этаж. Вход свободный.
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