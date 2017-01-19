Самарская область не случайно выбрана в качестве места проведения - наш регион несколько лет подряд занимает ведущие позиции в рейтингах всероссийских конкурсов событийного туризма.

Первый Всероссийский форум "Россия событийная" состоялся в Тольятти в 2016 году. В нем приняли участие более 150 организаторов из 26 регионов России.

Форум "Россия событийная" - это первая коммуникационная площадка для организаторов событийных мероприятий и туроператоров, специализирующихся на событийном туризме со всей России. Участники могут узнать, как эффективно продвигать события, как организовать туристический поток на свой фестиваль, как работать со спонсорами и начать получать от организации события не только удовольствие, но и прибыль.

Программа форума-2017 состоит из трех тематических блоков:

- Комплекс тем "Событие - продвижение" позволит определить стратегию и тактику продвижения, создать рекламную компанию, овладеть искусством эффективной презентации и узнать особенности продвижения через Интернет, телевидение и прессу.

- Блок "Событие - турпродукт" будет посвящен созданию туристического продукта на основе события, сотрудничеству организаторов и туроператоров, а также взаимодействию с региональными администрациями и туристскими информационными центрами.

- Тематический блок "Событие - бизнес-проект" раскроет особенности организации бизнес-процессов при подготовке к событию, познакомит с тонкостями создания доходной сувенирной продукции и научит взаимодействовать со спонсорами и инвесторами.

Структура форума построена следующим образом: первая половина дня посвящена теории, а во второй половине участники смогут применить полученные знания на практике. Вместе с экспертами они создадут идеальный событийный кейс, разработают наиболее оптимальное решение для своего мероприятия, смогут презентовать событийные туры.

У участников также будет возможность посетить самое грандиозное событие зимы - SNOWKITERUSSIA-2017, где они не только встретят Масленицу на кайте, но и самостоятельно оценят эффективность тех или иных событийных приемов.

Форум пройдет 26-28 февраля в технопарке "Жигулевская долина". К участию приглашаются организаторы событийных мероприятий и туроператоры. Подробности можно уточнить в Государственном бюджетном учреждении Самарской области "Туристский информационный центр": tic-samara@mail.ru, 8(846) 207-07-38.

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