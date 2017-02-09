С 10 по 12 февраля 2017 года в Тольятти на базе «Поволжского центра делового и технического образования им.В.П.Мурзина» пройдет «XX Всероссийский зимний чемпионат по юношескому автомногоборью» среди воспитанников юношеских автомобильных школ в возрасте от 7 до 18 лет из разных регионов России. Соревнования в 2017 году проводятся Ассоциацией юношеских автомобильных школ России - в юбилейный, 20-й раз.

Соревнования такого уровня для подрастающего поколения проводятся в городе Тольятти ежегодно и являются, существенным вкладом в работу по организации безопасности на наших дорогах, в профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в патриотическое воспитание молодежи.

Автошкола им В.П. Мурзина, являясь представителем Ассоциации ЮАШ, уже неоднократно выставляла свои юношеские команды для участия в подобных мероприятиях, проводимых в различных субъектах РФ.

Чемпионаты по юношескому автомногоборью стали знаковым событием для нашего города.

Открытие чемпионата состоится 10 февраля 2017 на территории Автошколы им.Мурзина по адресу: г. Тольятти, ул. Толстого, 34.

Программа чемпионата:

10 февраля 2017 г.:

10.00 - ОТКРЫТИЕ ЧЕМПИОНАТА, приветствие спортивных команд;

10.40 – Первый этап соревнований. Автослалом;

14.00 – Перерыв;

15.00 – Второй этап соревнований. ПДД;

11 февраля 2017 г.:

10.00 – Скоростное маневрирование;

14.00 – Перерыв;

15.00 – Заезда 6 лучших команд;

12 февраля 2017 г.

10.00 - ДЛЯ ТОЛЬЯТТИНЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА НА АВТОДРОМЕ АВТОШКОЛЫ ИМ.МУРЗИНА состоится открытое мероприятие:

«ГАЛА-ЗАЕЗДЫ» победителей чемпионата;

«ТЕСТ-ДРАЙВ» контраварийного вождения;

ЭСТАФЕТЫ и МИНИ-УРОКИ ВОЖДЕНИЯ на МИНИМАШИНАХ (для детей от 7 до 12 лет);

КОНКУРСЫ, ПРИЗЫ;

12.00 – Награждение победителей ХХ зимнего чемпионата.

Так же в этот день будет работать ПОЛЕВАЯ КУХНЯ.