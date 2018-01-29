Его организаторы хотят привлечь внимание общественности к проблемам жителей Ставропольского района – собственников земельных участков - и грубейшим нарушениям Конституции РФ. Акция пройдет в среду, 31 января, на площади Свободы, напротив здания администрации Ставропольского района. Начало в 10 утра. Приглашаются все неравнодушные жители Тольятти и его окрестностей.
Текст описывает один день учителя немецкой словесности в 40-е годы прошлого века
Пожар в автомастерской, которая находится на Московском проспекте, вспыхнул в минувшие выходные.
Внимание активистов привлек мужчина за рулем автомобиля «Опель Астра»
До 15 марта организаторы выберут 1400 жителей региона, которые будут работать на стадионе
Да и старые, а особенно те, что в лесу, сохранить не могут.
Это подтвердил режиссер Стивен Спилберг.