Его организаторы хотят привлечь внимание общественности к проблемам жителей Ставропольского района – собственников земельных участков - и грубейшим нарушениям Конституции РФ. Акция пройдет в среду, 31 января, на площади Свободы, напротив здания администрации Ставропольского района. Начало в 10 утра. Приглашаются все неравнодушные жители Тольятти и его окрестностей.