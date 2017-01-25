26 февраля на Центральной площади предприятия общепита города будут соревноваться, у кого блины вкуснее. Мероприятие приурочено к празднованию Масленицы. Это будет Прощеное воскресенье.

Мэрия приглашает к участию как организации, так и индивидуальных предпринимателей, а также учебные заведения, специализирующиеся по данной отрасли. В сообщении говорится, что участники прибывают к месту проведения конкурса, имея при себе комплект униформы, оборудование, инвентарь, посуду, столовые приборы, плиты с обогревом на газе или древесном угле, электроплиты, а также огнетушитель в целях противопожарной безопасности.

Они будут демонстрировать свое мастерство по приготовлению и подаче блинов из собственных продуктов, замес теста производят по месту работы. Выход конкурсного блюда не ограничен.

Кто будет дегустировать блины и определять победителя, не указывается.