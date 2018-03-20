Официальное соревнование международной федерации с национальным рейтингом проведут в бассейне спорткомплекса «Олимп» 31 марта. Уже зарегистрировались 19 участников из Самарской, Пензенской и Ульяновской областей. Предварительно открыто 9 категорий.
Зрителям будет, на что посмотреть. Вейкбординг - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.
Фото: Дмитрий Фитискин
За время дежурства к административной ответственности были привлечены 18 водителей
Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.му грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Традиционно она проводится с середины марта в течение 7 месяцев
Среди них 173 юридических лица из Тольятти.
Они организовали дежурство на стационарном посту ГИБДД в селе Зеленовка
В преддверии паводка власти региона решили еще раз проверить готовность автоматизированной системы централизованного оповещения
В среду, 21 марта в 19.00, Тольяттинская филармония приглашает на уникальную концертную программу