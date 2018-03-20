Официальное соревнование международной федерации с национальным рейтингом проведут в бассейне спорткомплекса «Олимп» 31 марта. Уже зарегистрировались 19 участников из Самарской, Пензенской и Ульяновской областей. Предварительно открыто 9 категорий.

Зрителям будет, на что посмотреть. Вейкбординг - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.

Фото: Дмитрий Фитискин