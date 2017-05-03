Гонки состоятся 6 мая на территории Лыжной базы Центрального района. Как сообщили организаторы, с 10.00 до 10.30 планируется выдача номеров, в 10.40 - построение и в 11.00 - старт первых участников.
По предварительным заявкам в соревнованиях планируют принять участие 104 гонщика в разных возрастных группах.
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