Их будет двое - руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Светлана Михальченко и руководитель управления организации медпомощи женщинам и детям Виталий Пономарев.

Тольяттинцы смогут поговорить с ними на темы получения и оказания квалифицированной медицинской помощи 31 января. Записаться на прием можно в администрации Тольятти по адресу: ул. Карла Маркса, д.42, каб. № 108, или по телефону 54-30-73.

Прием начнется в 10.00 по адресу: г. Тольятти, Приморский бульвар, д.24 (ГБУЗ СО Тольяттинская городская поликлиника № 1, 4 этаж, приемная).