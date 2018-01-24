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24 января 2018
10:54:55

В Тольятти пройдет очередной выездной прием чиновников из регионального Минздрава

Их будет двое - руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Светлана Михальченко и руководитель управления организации медпомощи женщинам и детям Виталий Пономарев.

Тольяттинцы смогут поговорить с ними на темы получения и оказания квалифицированной медицинской помощи 31 января.  Записаться на прием можно в администрации Тольятти по адресу: ул. Карла Маркса, д.42, каб. № 108, или по телефону 54-30-73.

Прием начнется в 10.00 по адресу: г. Тольятти, Приморский бульвар, д.24 (ГБУЗ СО Тольяттинская городская поликлиника № 1, 4 этаж, приемная).




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