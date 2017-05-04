Увлекательное мероприятие под названием «Хореографические зарисовки» состоится в День города, 4 июня, сразу на нескольких площадках: в Автозаводском районе – у ДКИТ со стороны ул.Юбилейной, в Центральном – на Центральной площади, а в Комсомольске - у ДЦ «Русич».

К участникам есть ряд требований, они касаются одежды - как сообщили организаторы, все мобберы должны быть одеты в джинсы любого синего оттенка, белую футболку без рисунка, обувь - спортивная (кеды, кроссовки).

Перед проведением флешмоба должны состояться несколько сводных репетиций – они пройдут 14 и 28 мая в танцзале ДКИТ. Сам флешмоб пройдет 4 июня, начнется в 17.50.