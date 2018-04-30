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30 апреля 2018
15:01:46

В Тольятти пройдет международный блокчейн-форум

В Тольятти пройдет международный блокчейн-форум

Мероприятие рассчитано на специалистов, бизнесменов, инвесторов в сфере криптовалют, ICO-стартапов и представителей блокчейн-индустрии, а также для компаний, занимающихся изготовлением и продажей оборудования для майнинга.

Интерес к теме "блокчейн" в России очень высок. В качестве спикеров на форуме выступят самые известные представители отрасли, специалисты криптовалютного рынка, юристы и иностранные эксперты, которые поделятся своими знаниями блокчейн-технологий. Будут рассмотрены темы, посвященные инвестированию в криптовалюту. Участники получат готовые алгоритмы действий, позволяющие зарабатывать.

Форум состоится в Тольятти 18 мая в технопарке «Жигулевская Долина». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте: grandmaster.events




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