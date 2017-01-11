Он стартует 4 и 5 февраля в Автограде, а завершится 2 апреля в Нидерландах. Чемпион выявится по результатам пяти финальных заездов.

Финал №1 в Тольятти состоится на СТК им. Анатолия Степанова. Наш город будут представлять два гонщика «Мега-Лады»: 8-кратный чемпион мира Даниил Иванов и вице-чемпион Игорь Кононов.

Телевидение международной мотоциклетной федерации FIM TV снимет все финалы, которые помимо Тольятти и Нидерландов пройдут в уральском Шадринске, Казахстане и Германии. Итоговый фильм покажут на спортивных каналах десятков стран мира.

Издание «День города » отмечает, что это будут, увы, единственные соревнования мирового уровня, которые пройдут в этом году в Тольятти.