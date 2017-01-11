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11 января 2017
09:11:18

В Тольятти пройдет личный чемпионат мира по мотогонкам на льду

Он  стартует 4 и 5 февраля в Автограде, а завершится 2 апреля в Нидерландах. Чемпион выявится по результатам пяти финальных заездов.

Финал №1 в Тольятти состоится на СТК им. Анатолия Степанова. Наш город будут представлять два гонщика «Мега-Лады»: 8-кратный чемпион мира Даниил Иванов и вице-чемпион Игорь Кононов.

Телевидение международной мотоциклетной федерации FIM TV снимет все финалы, которые помимо Тольятти и Нидерландов пройдут в уральском Шадринске, Казахстане и Германии. Итоговый фильм покажут на спортивных каналах десятков стран мира.

Издание «День города» отмечает, что это будут, увы, единственные соревнования мирового уровня, которые пройдут в этом году в Тольятти.




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